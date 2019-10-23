شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تقدم 23 نصيحة لقائدي السيارات وقت الأمطار والشبورة المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الادارة العامة للمرور، بعض الإرشادات للقيادة الأمنة في الظروف الخاصة والامطار أو الشبورة المائية، كما نشرت الادارة ضباطها على كافة الطرق الرئيسية والحيوية للحد من الكثافات المرورية، وتسيرحركة المرور . يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن. استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا . مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك . استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى . مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة . عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة . عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث . زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة . عند وجود اعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000 افضل نصيحة للوقاية من اخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية اضئ جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الامامي في الوضع المنخفض واستخدام انوار الشبورة ان وجدت . استخدام انوار الانتظار اثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير . افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها . يجب ان تكون سرعتك في حدود ما تسمح بة الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام بة . استعمل مساحات المطر . استخدم الة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك. عدم التوقف في منطقة الشبورة. في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر . الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي امامك يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى . رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل إلى أسرتك سالما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» تقدم 23 نصيحة لقائدي السيارات وقت الأمطار والشبورة المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.