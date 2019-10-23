شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة النوّات بالإسكندرية.. وكسح تجمعات الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الإسكندرية، فجر الأربعاء، تساقط الأمطار الرعدية بمناطق مختلفة، ورفعت الأحياء وشركة الصرف الصحي، وشركة نهضة مصر المسؤولة عن الخدمات البيئية بالمحافظة درجة الاستعداد لمواجهة النوّة.

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وقام اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية، بمتابعة المناطق الساخنة بالطريق الصحراوي والشوارع الداخلية بنطاق الحي.

وقال أحمد شحاتة، المسؤول الإعلامي بشركة نهضة مصر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، قام عمال الشركة، صباح الأربعاء، بكسح مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام السيارات والمارة، والحرص على عدم وجود تعطل مروري، ورفع القمامة من مختلف أحياء المحافظة.

وأشار «شحاتة» إلى أن ذلك في إطار جهود الشركة ورفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوّات وكسح تجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع لعدم تجمع المياه.

رفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح تجمعات الأمطار فى الإسكندرية

رفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح تجمعات الأمطار فى الإسكندرية

رفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح تجمعات الأمطار فى الإسكندرية

رفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح تجمعات الأمطار فى الإسكندرية

رفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح تجمعات الأمطار فى الإسكندرية

رفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح تجمعات الأمطار فى الإسكندرية