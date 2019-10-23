شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تنجح في أول اختبار «5 ساعات أمطار متواصلة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت محافظة الإسكندرية في مواجهة الأمطار الغزيرة، التي هطلت على كل أنحاء المحافظة لمدة تزيد عن 5 ساعات متواصلة، وصاحبها برق ورعد شديدين، الثلاثاء.

تواجدت سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحي في الشوارع طوال ساعات الليل، وتم فتح جميع «الشنايش» لتصريف المياه أولًا بأول لمنع تراكمها، واستمر تجول الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة المياه. وشهدت معظم الأحياء تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع ليلا حتى الساعات الأولى من الصباح لإزالة آثار الأمطار، التي تجمعت في بعض مناطق غرب الإسكندرية، وتم التعامل معها فورًا.

وتوقفت عمليات الصيد بالميناء الشرقي، فيما أكد الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الحركة الطبيعية للعمل استمرت بميناءي الإسكندرية والدخيلة، ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة السفن والشاحنات والبضائع ودخول ومغادرة السفن للبوغاز.

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يذكر أن الإسكندرية تتعرض لحوالى 19 نوّة على مدار العام تبدأ من شهر نوفمبر المقبل حتى شهر مارس.

كان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع جميع «الشنايش» على خرائط «GIS» وتكويدها على مستوى الإسكندرية ووفقا لإحصائيات شركة الصرف تم تطهير أكثر من 90% وجار الاستكمال، والجديد أن كل «شنيشة» وفقًا لرقمها الكودي معروف من قام بالتطهير ومن أشرف عليها للمحاسبة.

وعقدت محافظة الإسكندرية ورشة عمل تفاعلية لرفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع موسم الأمطار، والتي بدأت فعالياتها بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون بين المحافظة وجامعة الإسكندرية.

وتهدف الورشة إلى بحث القضايا ذات الصلة بالمخاطر، وعرض أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، واعتماد منهج علمي لإدارة الأزمات والكوارث ورفع جاهزية المحافظة من خلال التعاون ما بين الجامعة والمجتمع وأجهزة الإدارة المحلية.

وخلال الورشة تم عقد جلسات عن أسس ومبادئ إدارة الأزمات ومراحلها ومهاراتها، وفن اتخاذ القرار تحت الضغوطات واستراتيجيات إدارة الأزمة، وفن التعامل مع الأزمات قبل وقوعها وتحليل وتقسيم الأزمات بعد وقوعها، كما سيتم عمل سيناريو حي لكارثة أثناء وقوعها وكيفية التصرف معها. جاء ذلك بحضور المهندسة سعاد حلمي، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والتنفيذيين بإدارات الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة، وعدد من المتخصصين والخبراء في إدارة الأزمة.