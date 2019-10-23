شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية بين «العدل» و«القومي لذوي الإعاقة» حول حقوق الأطفال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، الأربعاء ، ندوة تثقيفية حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مجال العدالة الجنائية، وذلك للقضاة ورؤساء المحاكم وكذلك مجموعة من ضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، وبعض المتخصصين من الإدارات ذات الصلة بوزارة التضامن. جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.

Advertisements

وقد افتتحت الندوة التثقيفية المستشارة سوزان عبدالرحمن، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالنيابة عن المستشار وزير العدل، بحضور الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وساجي توماس، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» بمصر، وبمشاركة عدد من ممثلي بعض الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وإدارة طب المراهقين بالإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وتناقش الندوة عدة موضوعات متنوعة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مجال العدالة الجنائية وفقًا للاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر والقوانين الوطنية والإجراءات المتخذة لرفع مستوى الوعي بشأن هذه الحقوق، وذلك بغرض التوصل إلى التوصيات الملائمة في شأن كيفية التعامل مع ثمة معوقات تصادف تطبيق هذه النصوص في الواقع العملي.

جدير بالذكر أن هذه الندوة التثقيفية تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يدعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزًا لقيم العدالة والمساواة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها.

ندوة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مجال العدالة الجنائية

ندوة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مجال العدالة الجنائية