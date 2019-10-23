شكرا لقرائتكم خبر عن نقل خط مياه الشرب المتعارض مع محطة القطار الكهربائي بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، نقل خط مياه الشرب قطر (1000 مم)، القادم من مدينة العبور والمغذي لمدن «الشروق - بدر»، والمتعارض مع موقع تنفيذ محطة القطار الكهربائي رقم 1 بمدينة الشروق.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، حيث قام جهاز المدينة بنقل خط المياه المتعارض مع محطة القطار الكهربائي، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء أعمال الربط لمنع تسرب المياه، نظراً لكون الخط يعمل بالفعل، وكذا مرور الخط بحارة خروج السيارات بالمدخل المؤقت على طريق (القاهرة - الإسماعيلية)، وتفادى الغلق الكلي للمدخل دون تأثر حركة المرور، وعمل المناورات اللازمة بخطوط التغذية البديلة ولم تتأثر مدينة الشروق بأي انقطاعات للمياه أثناء الربط.

وأكد ئيس الجهاز أنه تمت إعادة ضخ المياه بالخط بعد عمل الحمايات والاختبارات اللازمة لإعادة التشغيل، وكذا التوجيه لسرعة إعادة الشىء إلى أصله بالنسبة لترميم الأرصفة وطبقة الأسفلت بموقع العمل.