شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لشفط وإزالة مياه الأمطار من محطة سكك حديد بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت محافظة القليوبية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة بنها بمعداتها لشفط وإزالة مياه الأمطار من محطة سكك حديد بنها، بالتنسيق مع أجهزة المحطة، تزامناً مع موجة الأمطار والطقس السيئ الذي ضرب المحافظة، حيث غرق مدخل محطة السكة الحديد في مياه الأمطار مما تسبب في ارتباك حركة المواطنين أثناء الدخول والخروج.

Advertisements

وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ، بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت مدن وقرى المحافظة. ووجه المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط تزامنا مع هطول الأمطار، والتأكد من صيانة وإصلاح التالف من بالوعات صرف مياه الأمطار، وتوفير المعدات اللازمة لرفع المياه من الشوارع وأماكن تجمع الأمطار، والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها، بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه ومنع تجمعها بالشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.

وأعلن «عبدالحليم» تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة برئاسته، للتدخل السريع في أي أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة. وفى هذا الإطار، فقد قامت المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف جهودها، منذ فجر الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري. وكلف رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالاهتمام بمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.