شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لغلق وتشميع البدرومات والمحال المخالفة بمدينة العبور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملة مكبرة على البدرومات والمحال المخالفة اشتراطات التراخيص، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق والإدارات المعنية بجهاز المدينة.
وقال المهندس أحمد عمران: أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (11) قرار غلق وتشميع للبدرومات المخالفة بقطع أراضٍ سكنية بالحي التاسع، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير برفع عدادات المرافق (كهرباء) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين وغلق وتشميع البدرومات لتغيير نشاط القطع السكنية إلى تجاري، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد 5 قرارات سحب لمحال ووحدات إدارية مخالفة وبيانها (2 محل تجاري بمشروع دار مصر المرحلة الأولى - 2 محل بالحي الأول - ووحدة إدارية بحي الشباب).
وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة مكبرة لغلق وتشميع البدرومات والمحال المخالفة بمدينة العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.