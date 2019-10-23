شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لغلق وتشميع البدرومات والمحال المخالفة بمدينة العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن حملة مكبرة على البدرومات والمحال المخالفة اشتراطات التراخيص، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

Advertisements

وقال المهندس أحمد عمران: أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (11) قرار غلق وتشميع للبدرومات المخالفة بقطع أراضٍ سكنية بالحي التاسع، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير برفع عدادات المرافق (كهرباء) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين وغلق وتشميع البدرومات لتغيير نشاط القطع السكنية إلى تجاري، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد 5 قرارات سحب لمحال ووحدات إدارية مخالفة وبيانها (2 محل تجاري بمشروع دار مصر المرحلة الأولى - 2 محل بالحي الأول - ووحدة إدارية بحي الشباب).

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.