شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن تنفذان التدريب المشترك «العقبة- 5» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة، وصلت إلى جمهورية مصر العربية عناصر من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة في فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة- 5»، والذى يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

Advertisements

يشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث بدأت المرحلة الأولى باصطفاف القوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الشقيقين.

وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية التى تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن وإستقرار المنطقة.

يأتى تدريب «العقبة- 5» استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن، حيث يجرى تنفيذه سنوياً بالتبادل بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكرى والأمنى ويسهم في اكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راقٍ من العمل الجماعى المشترك.