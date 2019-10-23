شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع مياه الأمطار بالقليوبية.. و«مجلس العبور»: الأمطار فوق استيعاب الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية لليوم الثاني على التوالي في رفع المياه التي خلفتها مياه الأمطار، وأغرقت شوارع قرى ومدن المحافظة.

من جانبه، أوضح غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، أن معدات مجلس المدينة منذ أمس وحتي الآن لشفط مياه الأمطار من الشوارع، حيث تم رفع المياه بنسبة ٧٠%، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ مالي لإصلاح شبكة صرف المياه بتلك المناطق لإنهاء أزمة صرف مياه الأمطار.

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كما استمر مجلس مدينة العبور في سحب المياه من الشوارع عن طريق الدفع بـ ٧ سيارات لشفط المياه من شوارع المدينة، مشيرا إلى أن السبب في تراكم المياه ليست كفاءة شبكة مياه صرف الأمطار التي تعمل بكامل طاقتها ولكن كمية الأمطار فوق الاستيعاب الحقيقي لشبكة التصريف.

من جانبه، أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة برئاسته، للتدخل السريع في أي أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف جهودها، منذ فجر اليوم الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالاهتمام بجميع الشكاوى التي ترد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية، والتعامل معها فورا، وسرعة الاستجابة والتواصل للبلاغ عن أي شكاوى بموقع المنظومة www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 .