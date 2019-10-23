شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد في البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل مراسم جلسة تنصيب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد في البرلمان. ويؤدي "سعيد" اليمين الدستورية في مجلس نواب الشعب، إثر نجاحه في الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بـ72 %من نسبة المصوّتين، وسط حضور عدد من أنصاره ومسانديه.

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