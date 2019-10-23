شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبرى الجيزة وتوقف حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث ،فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى الجيزة المعدنى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.