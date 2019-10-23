شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نفق الثورة فى الاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت إدارة المرور، نفق الثورة حركة السيارات نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب هطول الأمطار، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للقادم من شارع الثورة وطريق السويس ومتجه لمصر الجديدة والكوربة، مع إجراء تحويلة مرورية بالمكان للتوجه لمسطحات النفق، وسط تمركز رجال الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتتمركز 5 سيارات لشفط مياة الأمطار من داخل النفق، فيما لم يتم إغلاق أى طرق أخرى حتى الآن، وتراقب إدارة المرور حركة المركبات، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة المحاور.

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رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، مياه داخل نفق الثورة، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة والصرف الصحى لانتقال السيارات الى المكان لشفط المياه، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.