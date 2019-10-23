شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نفق الثورة فى الاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وتتمركز 5 سيارات لشفط مياة الأمطار من داخل النفق، فيما لم يتم إغلاق أى طرق أخرى حتى الآن، وتراقب إدارة المرور حركة المركبات، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة المحاور.
رصدت غرفة عمليات إدارة المرور، مياه داخل نفق الثورة، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة والصرف الصحى لانتقال السيارات الى المكان لشفط المياه، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.
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