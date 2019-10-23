شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. انخفاض الحرارة درجتين وسقوط أمطار.. والعظمى بالعاصمة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس، أن ﻳﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻟﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻟﻄﻴﻒ ﻓﻰ أول اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻓﻰ آﺧﺮة.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة فى اﻟﺸﺒﻮره اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺳﻴﻨﺎء، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻨﻮﺑﺎ على مدينتى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورعدية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.