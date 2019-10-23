شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم ذروة الأحوال الجوية المضطربة وأمطار بالعاصمة حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد مستمرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الأمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية وتمتد لتشمل محافظات القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد قد تصل لجنوب سيناء.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم اليوم الأربعاء هو استمرار ذروة موجة الطقس السيئ ، لافتا إلى أن فرص الأمطار تقل تدريجيا من غد الخميس حتى الجمعة ولكن تزال موجة الطقس السيئ حتى الجمعة.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة تصدر النشرات الجوية لكافة الجهات على مدار الساعة ، لافتا إلى أن الهيئة ترسل تحذيراتها لكافة الجهات والمحافظات بأحوال الطقس وموجات الطقس السئ قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة.