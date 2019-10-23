شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: تخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن سعادته لحضور الرئيس السيسي القمة الأفريقية الروسية، مجددا الترحيب بالرئيس السيسي قائلا: "هذا لقاؤنا الثالث وسعيد جدا بحضورك ومرحب بك".

وقال الرئيس الروسيى بوتين خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى، اليوم الأربعاء، إن هناك تعاونا بين مصر وروسيا فى مجال محاربة الإرهاب، مشيرا إلى التعاون التجارى بين البلدين وبناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، فضلا عن إنشاء محطة الضبعة النووية.

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وكشف بوتين عن تخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.