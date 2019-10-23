شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع سيارات لشفط مياه اﻷمطار بمحاور وكبارى القاهرة والجيزة لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صباح اليوم اﻷربعاء سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث. Advertisements تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

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