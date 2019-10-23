شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الرئيس السيسى يؤكد على أهمية التعاون العسكرى بين مصر وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تعزيز التعاون العسكرى بين مصر وروسيا، بما يسهم فى بناء القدرات العسكرية المصرية باعتبار روسيا شريكا تقليديا عسكريا لمصر منذ عقود.

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جاء ذلك خلال أعمال القمة المصرية الروسية المشتركة فى سوتشى.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.