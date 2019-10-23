الرئيس السيسى: التعاون مع أفريقيا يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم، لتحقيق نقلة نوعية فى تحقيق التنمية والتقدم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يجدد الدعوة مؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية والمؤسسات الدولية للتمويل فى أفريقيا فهذا التوقيت للاستثمار والتنمية فى أفريقيا، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها فى التقدم والتحديث والتنمية المستدامة الذى تستحقه.

وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والقمة الأفريقية الروسية فى مدينة سوتشى الروسية، أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة والملكية افريقية فى إطار يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة الأفريقية من خلال 3 ركائز، وهى الإسراع فى التحول الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة فى أجندة 2063، واهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.

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وتابع الرئيس السيسى فى نهاية كلمته، قائلا: "أؤكد تطلعى لأن يسهم هذا المحفل فى مزيد من التعاون بين الجانبين الأفريقى والروسى فى مختلف المجالات خلال السنوات المقبلة".