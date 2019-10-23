شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان:مهلة 4أشهر لسداد متأخرات أراضى الحزام الأخضر كاملة والإعفاء من الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى السداد للعملاء المخصص لهم (أراضٍ زراعية بالحزام الأخضر تمليك وبمقابل انتفاع) بالمدن الجديدة (الساري تخصيصها فقط أو تم إلغاؤها بسبب عدم السداد أو صدر لها قرار سحب وتعذر السحب فعليا لوجود زراعات عليها).

كما قرر إعفاء الملاك من سداد غرامات التأخير حال سدادهم كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان الذى سينشر فى الصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة.

وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضى بأنشطة مختلفة بمدينة 6 أكتوبر، وتشمل، قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات المجاورة الأولى بالحي الثاني، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (113) بمساحة (15118.36م2) بمنطقة المخازن بالمدينة، لإقامة نشاط مخازن، وقطعة الأرض رقم 1 بمساحة 2601م2 بمركز خدمات الحي 3،4 بالمدينة، لإقامة نشاط تجاري، وقطعة الأرض رقم (4/7) بمساحة ( 5557.06م2)، بمنطقة المخازن بالمدينة لإقامة نشاط مخازن، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة (3000 م2) الملاصقة للقطعة رقم (4) بمركز خدمات الحيين (3، 4) لإقامة توسع للنشاط الطبي، لصالح مستشفى ابشر الجابري، بنظام البيع.

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