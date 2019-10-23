شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فصل التيار الكهربائى بالمدارس حال سقوط أمطار حرصا على سلامة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم التنبيه على المديريات التعليمية والإدارات بتوجيه المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى فى أماكن تواجد الطلبة فى المدارس بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب فى المدارس والفصول.

وشددت المصادر على أنه تم اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التى تضمن الأمان للطلاب فى المدارس حتى انتهاء اليوم الدراسى وعودتهم لمنازلهم بشكل أمن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أمس الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) للطلاب والمعلمين غدًا الأربعاء.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.