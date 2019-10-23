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التعليم: فصل التيار الكهربائى بالمدارس حال سقوط أمطار حرصا على سلامة الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم التنبيه على المديريات التعليمية والإدارات بتوجيه المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى فى أماكن تواجد الطلبة فى المدارس بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب فى المدارس والفصول.

 

 

وشددت المصادر على أنه تم اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التى تضمن الأمان للطلاب فى المدارس حتى انتهاء اليوم الدراسى وعودتهم لمنازلهم بشكل أمن.

 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أمس الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)  للطلاب والمعلمين غدًا الأربعاء.

 

 

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية  بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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