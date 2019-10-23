التعليم: فصل التيار الكهربائى بالمدارس حال سقوط أمطار حرصا على سلامة الطلاب

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وشددت المصادر على أنه تم اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التى تضمن الأمان للطلاب فى المدارس حتى انتهاء اليوم الدراسى وعودتهم لمنازلهم بشكل أمن.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أمس الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) للطلاب والمعلمين غدًا الأربعاء.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.
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