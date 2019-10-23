شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية" تضبط 6 أطنان مصنعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريرا من مديرية الطب البيطرى بالجيزة، يوضح قيام جهاز التفتيش بالمديرية بالاشترك مع مباحث التموين بضبط 6 أطنان و800 كجم من هياكل ومقطعات الدواجن ومصنعات اللحوم ولحوم مفرومة فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيواني، قام أطباء إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل .

وأوضح التقرير، أن التقارير الواردة من المديرية أظهرت أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال الفترة من 6/10/2019 الى 12/10/2019 قد بلغت (3313) رأس من الماشية داخل هذه المجازر، فيما بلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة مايقرب من (164) ألف طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر .

وكلف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم لتوفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى.