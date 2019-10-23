شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تفبرك.. سيدة تزعم إعتداء أمين شرطة عليها بمستحضرات تجميل على وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمستحضرات تجميل على وجهها، زعمت سيدة اعتداء أمين شرطة عليها، وتداولت قناة الجزيرة فيديو مفبرك لها زاعمة اعتداء أمين شرطة عليها، وتبين فبركة الفيديو وعدم صحة الواقعة.

جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على "صفحة قناة الجزيرة القطرية" بمواقع التواصل الإجتماعى بعنوان (بلطجة فى العلن، أمين شرطة وشقيقه يعتديان على شاب بالضرب بعزبة خيرالله بسبب مشاجرة أطفال)، يتضمن إدعاء إحدى السيدات قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها وأسرتها بمنطقة سكنها بعزبة خيرالله بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، وإصابتها بكدمة بالعين اليسرى.

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أسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة "ربة منزل، 44 سنة" وبإستدعائها ومواجهتها اعترفت باصطناعها إصابتها عن طريق وضع "بعض مستحضرات التجميل" بمساعدة جارتها ، وبمواجهة الأخيرة أيدت ذلك.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من طرفين "محددين" تبادلا خلالها الإتهامات من كل طرف بتعدى الآخر عليه بالضرب وإحداث إصابته ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم جميعاً ،وعلى خلفية هذه البلاغات، تم الزج بإسم أحد أمناء الشرطة "يرتبط بصلة قرابة باحدى طرفى المشاجرة"، وتبين عدم تواجده وقت حدوث تلك الخلافات، فضلاً عن عدم توجيه أية اتهامات له.