شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. التعليم العالى تنظم احتفالية للطلاب الوافدين بمناسبة بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التعليم العالى، مساء السبت المقبل، احتفالية كبرى بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2019/2020 للطلاب الوافدين الجدد هذا العام.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الاحتفالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وقيادات الوزارة بالإضافة إلى الطلاب الجدد، وتنعقد الاحتفالية بمحكى قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة.

من جانب آخر كان المجلس الأعلى للجامعات، قد تابع ردود أفعال بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضى بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.