شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة، أنه فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ومعهد السالزيان الإيطالى بالقاهرة، يبدأ فرع معهد السالزيان الإيطالى بالإسكندرية اليوم الأربعاء، ولمدة شهر في قبول طلبات راغبى التدريب علي 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، على أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية بعد غد الخميس ولمدة شهر بفرع القاهرة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المهن التى سيتم التدريب عليها فى فرعى القاهرة والإسكندرية تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات ، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلى، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمى خراطة C.N.C .

ويشترط فى الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث أن مواعيدها صباحاً ومساءً.

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كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال وزير القوي العاملة: إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الخميس من كل أسبوع ولمدة شهر ، وذلك بالنسبة لفرع القاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا.

أما بالنسبة للإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء من كل أسبوع ولمدة شهر، وذلك بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية.