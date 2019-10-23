شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يفتتح بوابة مهبط الطائرات الجديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة ايماك مرسي علم لتشتغيل وادارة المطارات يرافقه اللواء الطيار طارق تبان زادة مدير مطار مرسي علم الدولى بوابة مهبط الطائرات الجديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والجمركة العاملة في المطار.

وتتيح البوابة الجديدة التحكم في مدخلات ومخرجات التشغيل أمنيا وجمركيا، بالاضافة الى أنها مزودة باحدث اجهزة الكشف عن المتفجرات والمعادن والافراد، فضلا عن أن المبني مجهز اداريا لشرطة امن المواني وإدارة الجمارك ومكاتب لامن المطار.

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و صرح عماد إمام مدير عام العلاقات والإعلام في إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات أن مبني البوابة الجديدة يحتوي على أحدث أجهزة الاكس راي وأجهزة الكشف عن المفرقعات بالاضافة الي ربط المبني بمنظومه المراقبه بالكاميرات ، وأشار أن المبنى يهدف إلى تأمين دخول وخروج المركبات وتأمين حركة دخول وخروج المواد التشغيلية والادوات الخاصة بمنطقة العمليات التى تعمل داخل المهبط او داخل منطقة العمليات الجوية.

واضاف إمام أنه قد تم إفتتاح البوابه الرئيسه للمطار بعد إجراءات التحديث ورفع الكفاءة والتى تضمنت تزويدها بأحدث الانظمة الامنيه والآلكترونيه وذلك لضمان تأمين الركاب والمترددين على المطار فى الدخول والخروج وأيضآ ربط البوابة بأنظمة المراقبة بالكاميرات.