شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القليوبية تنجح بأول اخنتبار فى شفط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة مياه القليوبية، فى أول اختبار حقيقى لها، حيث تمكنت من شفط كمية مياه الأمطار التى سقطت على كافة شوارع المحافظة، دون حدوث أى عطل أو تكدس مرورى فى الشوارع، أو تجمع فى كمياه مياه المطر.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم رفع نواتج سقوط الأمطار من مدينة بنها وكفر شكر، حيث تم التعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الابلاغ بسقوط الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح والشفاطات وفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

وأوضح أن ذلك يرجع للخطة الاستباقية التى وضعتها الشركة استعدادا لسقوط الأمطار، لافتا إلى أنه كان قد وجه برفع درجة الاستعداد علي مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد علي مدار 24 ساعة لواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات علي الانفاق ومنازل الكباري ومنازل تجمع المياه.

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وطلب مجاهد من المواطنين التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أي تجمعات للمياه علي رقم الخط الساخن 125/01200288880.



شركه مياه القليوبيه تنجح فى شفط الامطار