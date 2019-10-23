شكرا لقرائتكم خبر عن 75 عاما على رحيل مكتشف الأشعات السينية صاحب نوبل فى الفيزياء تشارلس باركلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، الذكرى لرحيل عام الفيزياء البريطانى تشارلس غلوفر باركلا (Charles Glover Barkla)، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء والمتوفى فى مثل هذا اليوم من عام 1944.

ولد تشارلس غلوفر باركلا (Charles Glover Barkla)، فى 7 يونيو من عام 1877، بمدينة ويندس البريطانية، ودرس العلوم العامة وتخصص فى الفيزياء، وعمل أستاذا فى عدة معاهد كان آخرها فى إدمبورغ.

ومن أهم أعمال العالم البريطانى باركلا، اكتشاف طرق انتشار أشعة "س" فى المادة، واكتشاف قيمة العدد Z فى حساب الإلكترونات الموجودة فى الذرة وذلك باتباعه نماذج عالم آخر "طومسون"، فوضع العلاقة A/2=Z التى تربط العدد الذرى Z وعدد الكتلة A بالنسبة للعناصر الخفيفة.

وفى عام 1917 نال تشارلس غلوفر باركلا، جائزة نوبل فى الفيزياء، وذلك لإكتشافه الآشعات السينية المميزة لكل عنصر، كما حصل على وسام هيوز من الجمعية الملكية في نفس العام.