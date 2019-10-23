شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية بمدينة الطور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة الأزهر إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قام بزيارة لكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، في مقرها المؤقت بمبنى مركز التدريب بالعاصمة طور سيناء، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واستقبله الدكتور نصرالدين خضرى، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
تفقد المحافظ قاعات المحاضرات، واطمأن على انتظام المحاضرات لجميع الفرق الدراسية أثناء تلقيهم محاضراتهم بفصول الكلية بوجود أعضاء هيئة التدريس طبقا للجدول الدراسى المعلن.
من جانبه رحب عميد الكلية بزيارة المحافظ، ونقل له تحيات الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، مثمنا مجهوداته فى تخصيص فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء، ومتابعته الحثيثة لكل شئونها.
وخلال الزيارة وعد محافظ جنوب سيناء بتذليل كافة العقبات وتلبية احتياجات الكلية، موجها بنقل البوفيه الذي يتوسط مبنى الإدارة إلى خارج المبنى حفاظا على تقاليد جامعة الأزهر، وكلف رئيس المدينة بمتابعة وسرعة التنفيذ.
أعرب طلاب وطالبات الكلية عن سعادتهم بزيارة المحافظ لما لمسوه من اهتمامه بفرع الجامعة بجنوب سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد كلية العلوم الأزهرية بمدينة الطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.