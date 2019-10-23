شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة فى ثلاجة بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت لجنة مشتركة من إدارة البيئة بحى العمرانية ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى من ضبط 4 طن لحوم وأحشاء فاسدة، بعد التحرك سريعا على البلاغ وتم فتح الثلاجة وضبط الكميات الذكورة، بإشراف محمد نور رئيس الحى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السياق ضبطت أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد، سيارة سيارة نقل محملة بالمخلفات قبل تفريغ حمولتها بالطريق، وتم إلقاء القبض على قائدها.

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وواصلت أجهزة حى شمال الجيزة برئاسة اللواء أسامة السقعان، أعمال التوسعة بشارع القومية العربية لتحويل مسار حركة السيارات نظرا لأعمال مترو الأنفاق.