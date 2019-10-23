شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القارة الأفريقية باتت مقصدًا للشركاء الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي «روسيا- أفريقيا»، إن هناك رغبة روسية في تعزيز التعاون مع دول أفريقا.

وأكد الرئيس على أهمية أن تصل أعمال المنتدى إلى قرارات تسهم في تعزيز قدرات الدول الأفريقية، وتابع قائلاً: «شباب القارة الأفريقية يشغلون نسبة كبيرة من سكانها مما يؤكد ضرورة توفير فرص العمل لهم، خاصة أن القارة الأفريقية باتت مقصداً للشركاء الدوليين». وختم كلمته قائلاً: «أجدد الدعوة لمؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص المشاركة في تنمية أفريقيا».