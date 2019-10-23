شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة شركة مياه المنيا لمواجهة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن وضع خطة كاملة للسيول للشتاء، حيث تم وضع خطة لإدارة الأزمات في حالة حدوث أي سيول، واستعدادها بكامل قطاعاتها المختلفة، استجابة لتعليمات وزارة الإسكان.

وأكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أي ازمة، فتم تجهيز كافة سيارات جاهزية الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والتريسكلات المحملة بجراكن توزيع المياه وكذا وحدات الكسح الصغيرة (الكوبوتا) والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية مع تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على أي أعطال قد تحدث من جراء الازمة مع ربط غرفة عمليات الشركة وفروعها مع غرفة عمليات المحافظة واخطار الشركة القابضة.

أما عن قطاع المعامل؛ فقال الشهاوي إنه يتم ربط المعمل المركزى للشركة بالمعامل المتنقلة لآخذ عينات من المياه بصفة مستمرة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمى وكذلك الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور تحسبأ لزيادة العكارة في المصادر المائية (نهر النيل – الترعة الأبراهمية – البحر اليوسفى).

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وفيما يخص محطات المياه فإنه عند الإبلاغ عن حدوث الأزمة يتم إخراج محطات وعمليات مياه الشرب التي قد تتأثر بالأزمة مع تحديد المحطات البديلة التي يتم ربطها على المحطات والعمليات المتضررة نتيجة لحدث السيول لتغذية المدن والمناطق المتأثرة بالازمة وكذلك يتم ملء الخزانات الأرضية والعلوية مع الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور لاحتمال زيادة عكارة مصادر المياه (نهر النيل) نظرا لكميات المياه الواردة من مخرات السيول ثم تقوم الشركة بتجهيز المولدات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى – كذلك تقوم الشركة بمخاطبة ادارة فروع الشركة لتجهيز محطات المياه الارتوازية بمناطق الازمة للمساعدة في امداد المناطق المتضررة من جراء هذة السيول والتى أدت إلى توقف بعض المحطات الرئيسية المرشحة عن العمل نتيجة لتلك الأزمة.

وفيما يخص محطات الصرف حيث يتم مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات والدفع بسيارات الكسح في تلك المنطقة والاماكن المنخفضة لشفط المياه المتواجدة بها من جراء تلك السيول.

كما أنه يتم التنسيق مع كلا من غرفة عمليات المحافظة ومديريات الشباب والرياضة وشركة الكهرباء مديرية الري ومديرية التموين والصحة والاسعاف وادارة الدفاع المدني، بالاضافة إلى تشكيل لجان ازمات بكافة الفروع على مستوي الشركة واعداد احتياطات من الشبه بالمحطات الكبري وهي ( محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة على باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان).

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، صرح الشهاوى بأنه تم عمل دورة للسلامه والصحة المهنية لمدة ٨ ايام لعدد من العاملين بالشركة لرفع الكفاءة فيما يخص السلامه والصحة المهنية، ويتم عقد هذه الدورات بالإدارة العامة للتدريب بالشركة حيث يقوم بالتدريب المركز القومى للسلامه والصحة المهنية وهو الجهة الوحيده المنوط بها التدريب على مستوى الصعيد.

وهدف التدريب معرفة كيفية حماية الروح البشرية من أخطار بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والآلات والمعدات والوقاية من المخاطر الطبيعيه الكيميائية والتدريب على الإسعافات الأولية للمصابين حيث يقوم بالتدريب نخبة من أساتذة الجامعات والجهات المختصة من الحماية المدنية ومديرية الصحة والتأمينات.