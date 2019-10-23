شكرا لقرائتكم خبر عن سامح زكي رئيسًا لشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت الجمعية العمومية لشعبة المصدرين، المهندس سامح مصطفى زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئيسا للشعبة بالتزكية. جاء ذلك خلال جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لمدة ٤ سنوات قادمة تبدأ من أكتوبر الجاري، حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية. وترأس جلسة الإجراءات، أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، الذي أكد أهمية دور شعبة المصدرين في ظل التوجه العام لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

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وفاز أحمد محمد زكي بمنصب النائب الأول بعد اللجوء للتصويت بصندوق الاقتراع السري مع محمد الفولي، بينما تم اختيار عبدالسميع الإتربي لمنصب النائب الثاني بالتزكية، في حين حسم سباق منصب سكرتير الشعبة كريم صالح على حساب طارق درويش. وشارك في جلسة الإجراءات محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وقال المهندس سامح زكي، عقب اختياره رئيسًا للشعبة، إن المسؤولية كبيرة وهذا القطاع يمثل لنا كشعبة أهمية خاصة، ولذلك سنسعى إلى زيادة التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لدعم الصادرات، مشددا على أن «قطاع التصدير ينال اهتمامًا كبيرًا من الدولة في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعلنا نكثف مجهوداتنا من أجل زيادة الصادرات المحلية».

وأكد رئيس شعبة المصدرين أن «كل الأفكار والرؤي مطروحة للمناقشة من أجل مساندة قطاعنا ودعمه بصورة حقيقية في المرحلة القادمة»، مشيرًا إلى أن الشعبة ستعمل من خلال خطة مدروسة تستهدف المساهمة في تنفيذ توجهات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن خطة الشعبة تستهدف التكامل مع كافة الشعب في القطاعات المختلفة لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.