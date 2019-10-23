شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تلجأ إلى «واتس آب» لرصد تضرر المواقع من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة للحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية من الأمطار والطقس السئ، لجأت منطقة آثار الإسكندرية (قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية) في الإسكندرية والساحل الشمالي إلى موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب»، لرصد أي تضرر للمباني أو المواقع الأثرية بسبب الأمطار.

ووجهت المنطقة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، تنبيه للمسؤولين الأثريين مفاده: «يرجي الإخطار أول بأول لأي ضرر قد يقع على أي موقع أو مبني أثري على جروب الواتس آب الخاص بذلك مدعم بالصور والاتصال التليفوني المباشر حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم«.

وأنشأت المنطقة غرفة عمليات مركزية لمتابعة حالة المواقع الأثرية في ضوء سوء الأحوال الجوية بعضوية 19 مسؤولاً بينهم مديرو المواقع والمناطق ومفتشي الآثار في الإسكندرية ومطروح وسيوة.