شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة الافتتاحية لمنتدى «روسيا- أفريقيا» بمشاركة السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى الجلسة الافتتاحية لمنتدى «روسيا- أفريقيا». وعقدت القمة المصرية- الروسية على هامش قمة «روسيا – أفريقيا»، في سوتشي الروسية على مدار يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، وهي الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية- الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

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