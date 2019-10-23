شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الملاحة في قناة السويس واستمرار العمل بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتظمت حركة الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وهطول الأمطار بصورة غير مسبوقة، واستمرت حركة عبور السفن من البحر المتوسط شمالا إلى البحر الأحمر جنوبا وبالعكس. فيما استمرت حركة دخول وخروج السفن من ميناءي بورسعيد الغربي والشرقي، واستمرت أعمال تداول الحاويات والبضائع، بينما أغلق ميناء الصيد ومنع خروج مراكب الصيد.

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