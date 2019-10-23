شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو بوتين لحضور وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية، وحضور الحفل الضخم الذي سيقام لحظة تدشين المحطة. وتحدث الرئيس عن التعاون العسكري المصري- الروسي، باعتبار روسيًا شريكًا عسكريًا أساسيًا لمصر منذ عقود.

وعقدت القمة المصرية- الروسية على هامش قمة «روسيا – أفريقيا»، في سوتشي الروسية، على مدار يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، وهي الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية- الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.