شكرا لقرائتكم خبر عن «سيماك» لإنتاج مستحضرات التجميل العلاجية تخطط لزيادة الصادرات وسد فجوة السوق المصرية في الاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت تتجه أنظار المستثمرين إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم مع اهتمام الدولة بتطويرها وتوفير كل احتياجات الاستثمار هناك من مرافق وخدمات وبنية تحتية شاملة والاتفاق مع كبرى الشركات الصينية على تطويرها، خاصة أنها تعد ثاني أكبر منطقة صناعية في مصر بعد العاشر من رمضان.

وأعلنت مؤخراً شركة سيماك لمستحضرات التجميل العلاجية عن ضخ استثمارات جديدة تقدر بـ25 مليون جنيه كمرحلة أولى لإنشاء مصنعها الجديد لإنتاج مستحضرات التجميل العلاجية الطبيعية، والذي يفتتح خلال الفترة المقبلة، وسيتم فيه استخدام أحدث التقنيات العالمية في التصنيع ويُطبق أعلى الاشتراطات العالمية للجودة والأمان العالمية والأيزو وأكبر معامل للرقابة على الجودة والكيمياء الحيوية والمايكربيولوجى باستثمارات مصرية 100%.

ومن جانبه، قال الدكتور عزت سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن صناعة مستحضرات التجميل تُعد من أكبر الصناعات في معدلات النمو على مستوى العالم وأصبحت من أهم الصناعات التي تتميز بها كثير من الدول الأوروبية، بل وتشكل جزءاً كبيراً من اقتصاديات بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه في البرازيل على سبيل المثال ساهم التطور في إنتاج مستحضرات التجميل في إنعاش الاقتصاد البرازيلى بشكل كبير جداً في الفترات الأخيرة.

Advertisements

وأوضح د.عزت أن الهدف من ضخ هذه الاستثمارات الجديدة هو سد الفجوة الموجودة في سوق مستحضرات التجميل المصرى وتقليل الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة داخل البلد، وذلك بتوفير مستحضرات تجميل ذى كفاءة وجودة عالية وفعالية ومعدلات أمان لا تقل، بل تتفوق على نظيراتها من مستحضرات التجميل المستوردة من الخارج بما يدفع المستهلك المصري للاستغناء بها عن المنتجات المستوردة وبأسعار أفضل بكثير ومناسبة لطبقات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أنه من ضمن خطة سيماك تصدير منتجات التجميل المصرية بوفرة إلى السوق العربية والعالمية بعد أن نجحت تجربتها في التصدير إلى كل من الأردن والإمارات والمغرب، ويتم ترخيص تداولها الآن بالسوق السعودية، موضحاً أن هدفنا المقبل هو دخول كل الدول العربية والأفريقية وكذلك دول شرق آسيا لتصبح أكبر شركة مصدرة لمستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، فضلاً عن تقديم منتجاتها بالسوق المحلية بأسعار مناسبة ومقبولة من جميع الطبقات.

كشف أن شركته نجحت خلال الآونة الأخيرة في إنتاج مستحضر مصري خالص «بيندولين» الخاص بالعناية ببشرة وشعر الأطفال، والذي استطاع أن يتفوق على كافة المنتجات العالمية في ذلك التخصص، وهو ما يُعد إنجازاً حقيقياً للصناعة المصرية في مجال مستحضرات التجميل.

أوضح أن «سيماك» تتميز بتوفير خدمة ما بعد البيع والضمان على جميع المنتجات مع المتابعة المستمرة مع العملاء من خلال فريق عمل من الصيادلة المتخصصين وكذلك تساهم بشكل كبير في نشر الوعى الصحى للأمهات من خلال خط ساخن يتولى الرد على الاستفسارات الخاصة بكل ما يخص العناية بالبشرة والشعر للأطفال وكذلك التحذير من المكونات الضارة المتوفرة في المنتجات الرديئة التي تضر بصحة المصريين والتعريف بها بالاستعانة في ذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.