شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ننظر إلى الجانب الروسي باعتباره شريكًا للقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تحرص على تذليل العقبات أمام الشركات الروسية العاملة لدى الدولة المصرية، خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.
وقال السيسي: «نقدر التعاون مع روسيا في مجال تطوير السكك الحديدية في مصر، ونتطلع للدعم الفني من قبل الجانب الروسي للهيئة النووية المصرية»، وتابع الرئيس: «نقدر استضافة روسيا أول قمة روسية- أفريقية، ونحن حريصون على إنجاحها، وننظر إلى الجانب الروسي باعتباره شريكاً للقارة الأفريقية».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مدينة سوتشي الروسية في مستهل زيارته لرئاسة أعمال المنتدي الاقتصادي الروسي- الأفريقي والقمة الروسية- الأفريقية، والتي تعقد للمرة الأولي، وذلك برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حالياً، والرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية.
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