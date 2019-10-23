شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القمة المصرية- الروسية.. والسيسي: نقدر تعاون موسكو في تطوير السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت أعمال القمة المصرية- الروسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين في سوتشى، وانطلقت، منذ قليل، فعاليات المنتدى الاقتصادى والقمة الروسية- الأفريقية الأولى في مدينة سوتشى الروسية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته: «نتطلع إلى سرعة قيام الجانب الروسي بتقديم الدعم الفني للهيئة النووية المصرية». وتابع: «نحرص على تذليل العقبات أمام الشركات الروسية في مصر». وقال السيسي: «نقدر التعاون مع روسيا في مجال تطوير السكة الحديد».
وتعد قمة «روسيا – أفريقيا»، التي تعقد في سوتشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية- الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.
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