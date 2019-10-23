شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الجديدة: إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ لمدة ٧٢ ساعة، استعدادا للتعامل مع الأمطار والنوات والسيول في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة.
وأوضح أنه تم تطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم تجهيز ٨ سيارات لشفط المياه و٣ سيارات مدمجة لسحب وشفط وكسح المياه وسيارة مخصصة لطوارئ السيول في حالة الأمطار الغزيرة والتأكد من جاهزية ١١ طلمبة شفط مياه.
وأشار إلى أن هذه السيارات تتواجد في المحاور والطرق الرئيسية والميادين بالمدينة، وناشد سكان المدينة عدم ركن سياراتهم الخاصة في أماكن بالوعات صرف الأمطار وتوخي الحيطة والحذر.
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