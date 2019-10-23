شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقرر رفع درجة الاستعداد بكل الأجهزة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الماضية.

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وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.. مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري.. مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان.

بدورهم أكد رؤساء مجالس المدن على متابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين العامة في المحافظة، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.