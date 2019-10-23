شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: الأجهزة التنفيذية بالشارع منذ الفجر وجارٍ رفع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إيقاف الدراسة، اليوم، بمدارس قري الغرب والجنوب ورفع الغياب من مدارس المدينة، بعد تعرض بورسعيد لأمطار وسيول غير مسبوقة استمر هطولها بغزارة طوال ساعات الصباح الأولي بغزارة ودون توقف ما أدي إلى تراكم كميات من المياه في الشوارع وأحواش المدارس والأفنية.
وأكد المحافظ على تواجد جميع الأجهزة التنفيذية منذ الخامسة صباحاً بالشوارع، لرفع كميات المياه المتراكمة في أي من شوارع المحافظة بسبب موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزير.
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء ورئيس مجلس مدينة بورفؤاد، بكسح وشفط المياه وتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع، والتدخل السريع نتيجة أي ظروف طارئة قد تحدث بسبب موجة الطقس السيئ.
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