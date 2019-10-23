شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: منتدى أفريقيا - روسيا يسهم فى دفع مسيرة التنمية بالقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره للرئيس فلاديمير بوتين، وشعب روسيا على حفاوة الاستقبال والضيافة والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا من خلال تدشين المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى كمنصة تتيح عرض مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين بما يعزز الترابط والتواصل بين الجانبين.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسيى فى سوتشى اليوم الأربعاء، إن المنتدى يسهم فى دفع مسيرة التنمية فى القارة الأفريقية وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية ،2063 ويساعد على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك تعمق من المنفعة المتبادلة بيننا وفقا لمبدأ الملكية الوطنية وإثراءً لمنهج الشراكة الأفريقية مع الدول الصديقة التى طالما أثبتت التجارب مردوده الإيجابى.

وتابع الرئيس السيسى: إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادى والتنمية".

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يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومى 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث فى العلاقات الروسية الافريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام، وفق بيان رسمى للتمثيل التجارى.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقى وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.