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استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى


القاهرة 21 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 20 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 25
بلطيم 22 25
مطروح 19 25
السلوم 17 24
سيوة 15 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 25
الزقازيق 21 26
الإسماعيلية 20 27
السويس 21 26
العريش 17 25
رفح 18 25
رأس سدر 18 26
نخل 12 24
نويبع 21 27
طابا 22 27
كاترين 07 19
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 20 34
مرسى علم 23 34
الفيوم 20 29
بنى سويف 20 29
المنيا 20 29
أسيوط 20 29
سوهاج 21 31
قنا 21 32
الأقصر 23 32
أسوان 23 34
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 24 30
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 32

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية
الصغرى العظمى


مكة المكرمة 26 37
المدينة 21 36
الرياض 21 35
المنامة 23 35
أبوظبى 25 35
الدوحة 28 35
الكويت 23 37
دمشق 13 22
بيروت 20 26
عمان 13 25
القدس 16 23
غزة 20 27
بغداد 20 33
مسقط 26 32
صنعاء 08 25
الخرطوم 27 38
طرابلس 21 31
تونس 20 28
الجزائر 13 20
الرباط 10 19
نواكشوط 25 33

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى


أنقرة 05 22
أسطنبول 14 22
إسلام آباد 15 28
نيودلهى 19 33
جاكرتا 24 35
بكين 10 21
كوالالمبور 23 32
طوكيو 16 23
أثينا 16 25
روما 13 27
باريس 11 18
مدريد 06 15
برلين 10 18
لندن 10 14
مونتريال 05 13
موسكو 07 14
نيويورك 09 18
واشنطن 08 19

 

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