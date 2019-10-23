شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمى



القاهرة 21 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 20 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 25

بلطيم 22 25

مطروح 19 25

السلوم 17 24

سيوة 15 25

بورسعيد 19 24

دمياط 19 25

الزقازيق 21 26

الإسماعيلية 20 27

السويس 21 26

العريش 17 25

رفح 18 25

رأس سدر 18 26

نخل 12 24

نويبع 21 27

طابا 22 27

كاترين 07 19

الطور 18 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 20 34

مرسى علم 23 34

الفيوم 20 29

بنى سويف 20 29

المنيا 20 29

أسيوط 20 29

سوهاج 21 31

قنا 21 32

الأقصر 23 32

أسوان 23 34

أبوسمبل 24 33

الوادى الجديد 24 30

شلاتين 24 34

أبو رماد 25 33

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 32

Advertisements

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربيةالصغرى العظمى



مكة المكرمة 26 37

المدينة 21 36

الرياض 21 35

المنامة 23 35

أبوظبى 25 35

الدوحة 28 35

الكويت 23 37

دمشق 13 22

بيروت 20 26

عمان 13 25

القدس 16 23

غزة 20 27

بغداد 20 33

مسقط 26 32

صنعاء 08 25

الخرطوم 27 38

طرابلس 21 31

تونس 20 28

الجزائر 13 20

الرباط 10 19

نواكشوط 25 33

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمى



أنقرة 05 22

أسطنبول 14 22

إسلام آباد 15 28

نيودلهى 19 33

جاكرتا 24 35

بكين 10 21

كوالالمبور 23 32

طوكيو 16 23

أثينا 16 25

روما 13 27

باريس 11 18

مدريد 06 15

برلين 10 18

لندن 10 14

مونتريال 05 13

موسكو 07 14

نيويورك 09 18

واشنطن 08 19