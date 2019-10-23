شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الرصف على بالوعات تصريف مياه الأمطار بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذر سكان منطقة الوفاء بالغردقة من قيام إحدى شركات الطرق بالرصف على بالوعات تصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع المنطقة خلال عمليات الرصف التي تمت الأسبوع الجاري ما يهدد بغرق هذة الشوارع في حال سقوط الأمطار بالإضافة إلى إهدار المال العام في إخفاء هذة البالوعات.

وأكد عدد من الأهالي أن بالوعات تصريف مياه الأمطار بشوارع النصر والكورنيش والحجاز والسقالة بمدينة الغردقة لم يتم تنظيفها ومازالت مليئة بالقمامة والتراب محذرين من غرق الشوارع في حالة سقوط الأمطار.

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