شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بالعريش لمتابعة الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان المجلس لمتابعة الظروف الجوية. وأكد رئيس مركز ومدينة العريش أن الغرفة تتلقي أي بلاغات أو شكاوي أو تطورات جراء الأمطار الغزيرة والظروف الجوية.

أشار رئيس مركز ومدينة العريش لرفع درجة الاستعداد في جميع الإدارات المعنية بالعريش لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة. وتشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة وظروف جوية غير مستقرة.

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