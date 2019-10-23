تعرف على الأوراق المطلوبة من المحامين لتجديد كارنيه النقابة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس نقابة المحامين من وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها . ويرصد "الخليج 365 "الأوراق المطلوبة من المحامين لتجديد كارنيه 2020 لمسددي 2017 كالأتى:- – تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019. Advertisements – برنت تأمينات خاص وعام وحكومي. – شهادة تحركات.

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