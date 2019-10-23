شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: إلزام كل طالب بمحو أمية 8 أشخاص طوال فترة دراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات لكل الطلاب المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة، بدءاً من العام الجامعى 2016 ـ 2017.

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وأضاف رئيس جامعة الزقازيق لـ"الخليج 365" أن كل طالب وطالبة يتسلم من سكرتارية القسم التابع له، كشفًا يدون الطالب به اسمه وبياناته، وأسماء الأميين الذين سوف يقوم بمحو أميتهم (الاسم ورقم بطاقة الرقم القومى وعنوانه) ويرفق بهذا الكشف صورة كارنيه الطالب أو صورة بطاقة الرقم القومى له، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومى لمن سيقوم بتعليمهم، ويسلم ذلك إلى سكرتارية القسم فى موعد غايته منتصف ديسمبر من كل عام.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يشترط فى من يقوم الطالب بتعليمهم أن ينحصر سنهم من "16 سنة وحتى 55 سنة" ولم يسبق لهم أن حصلوا على أى مؤهل دراسى، ولم يسبق لهم أن تقدموا لامتحانات محو الأمية ونجحوا فيها بحيث يستلم الطالب كتاب قراءة وكتاب حساب وكراسة لكل أمى سيقوم بتعليمه وذلك من هيئة تعليم الكبار بمساكن الأحرار بالزقازيق بجوار موقف القاهرة الجديد، أو من سكرتارية اقسام الكلية، وستكون عملية التعليم بنفس محل إقامة الدارسين والطالب، سيعقد للدارسين امتحان يتم تحديده بالمدارس فى محل إقامتهم ينظمه هيئة تعليم الكبار ويقومون بالتصحيح وإعلان النتيجة وموافاة الكلية بالنتيجة.