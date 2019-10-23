شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار رعدية على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق متواصل ولم تؤثر الأمطار التى أغرقت الشوارع والميادين حركة السيارات . ورغم شدة الأمطار إلا أن مرفق المعديات يعمل لنقل الأهالى ما بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد حتى الأن . ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد توجيهات مشددة الي الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بداية من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وروساء الاحياء باستغلال كافة العناصر البشرية والمادية " معدات - سيارات كسح- ماكينات شفط نقالي " . كما كلف رؤساء الاحياء بالتعاون مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها بصورة دائمة وعمل خطة زمنية لتوزيع ماكينات النقالي للتعامل الفوري مع الامطار. Advertisements وشدد علي سرعة رد الفعل والتلبية، والتأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار أو السيول، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع احياء المحافظة لمجابهة الاحوال المناخية المتغيرة لفصل الشتاء.

سقوط أمطار رعدية على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد (3)

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