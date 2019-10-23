شكرا لقرائتكم خبر عن حى الزاوية الحمراء: البدء فى تطوير منطقتى القصيرين والأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، البدء فى أعمال تطوير منطقتى القصيرين والاميرية البلد، حيث سيتم تطوير الشوارع المؤدية إلى سوق طلخا بوضع " إسفلت وانتر لوك وإنارة"، وتطوير الشوارع الداخلية بمنطقة الأميرية البلد بوضع "أعمال الانترلوك والإنارة".

وقال اللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية الحمراء، إن أعمال التطوير تتم من خلال المنحة الممولة من الاتحاد الأوروبى مفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم طرح المناقصة الخاصة بتطوير المنطقتين.

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وفى سياق أخر، أكد رئيس الحى، أن إدارة التضامن بالحى استلمت 400 فيزا " تكافل وكرامة" فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم الدعم للأسر الأكثر فقراً، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة والتوجه إلى مديرية التضامن لاستلام الفيز الجديدة.